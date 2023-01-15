Шалимов оценил трансфер Дзюбы в «Торпедо»

Российский специалист Игорь Шалимов, ранее занимавший пост главного тренера «Краснодара», поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

«До начала чемпионата времени достаточно - думаю, что он наберет физическую форму. Главное - сыграть какие-то товарищеские игры. Для него это нормальный вариант в Москве», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что 34-летний нападающий подпишет с «автозаводцами» контракт до конца нынешнего сезона. В настоящий момент Артём находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор».