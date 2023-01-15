Деменко считает, что Дзюба подходит «Торпедо»

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в «Торпедо». Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий отравится на сборы вместе с «автозаводцами».

«Подходит ли «Торпедо» Дзюбе? Однозначно подходит. Я думаю, что Артём любой российской команде однозначно бы пригодился. Единственное, что Дзюбе необходимо набрать свои кондиции», — приводит слова Деменко «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, топ-клубы уже не позовут Дзюбу, но его мог бы пригласить «Сочи», хотя, возможно, нападающий хочет остаться в Москве.

Напомним, Дзюба является свободным агентом с ноября 2022 года.