Нападающий Артём Дзюба в обозримом будущем может пополнить состав «Торпедо». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб предлагает 34-летнему футболисту зарплату в районе 900 тысяч евро за сезон с учётом бонусов. Если переговорный процесс завершится успешно, то Дзюба станет самым высокооплачиваемым футболистом «Торпедо».

Артём Дзюба с начала ноября числится в списке свободных агентов. Тогда россиянин расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор», где ему заиграть не удалось.

«Торпедо» располагается на последней строчке в турнирной таблице РПЛ после первой части сезона.