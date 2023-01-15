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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба и «Торпедо»: идут переговоры

15 Января 2023 • 13:35 Комментировать

Известный нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо». В настоящее время стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве, о чём рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

После первой части чемпионата России «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице. В семнадцати прошедших турах команда смогла раздобыть всего лишь шесть зачётных баллов.

Артём Дзюба в начале ноября расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», где заиграть россиянину так и не удалось. С тех пор 34-летний нападающий числится в списке свободных агентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Трансферы футбола - зима 2023
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