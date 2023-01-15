Агент сообщил, что зимой Уткин не покинет «Ростов»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Если летом в «Ростов» поступит какое-то предложение по Даниилу, которое устроит клуб и устроит нас, то мы будем его рассматривать, как минимум. Сегодня он думает о «Ростове», — приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что на данный момент «Ростов» ведет борьбу за высокие позиции в РПЛ, поэтому Уткин хочет принести пользу команде, в которой он вырос. Представитель футболиста заявил, что к хавбеку есть интерес со стороны клубов из зоны еврокубков.

В текущем сезоне 23-летний Уткин провел 22 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 9 ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 7 млн евро.