Агент прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к Хаджикадуничу

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 24-летний игрок не вернется в Россию и снова приостановит контракт с клубом. Недавно в СМИ появилась информация, что «Ювентус» заинтересован в подписании футболиста.

«Ювентус» — большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят «Тулуза», «Шальке», на столе лежит очень привлекательное предложение от «Бешикташа», — приводит слова Фаура «РБ Спорт».

Агент Хаджикадунича отметил, что решение о будущем футболиста может быть принято до 20 января. Напомним, контракт игрока с «Ростовом» истекает предстоящим летом.