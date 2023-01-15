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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Нидерландский журналист: «Как подобает преступнику, Промес прячется в России»

15 Января 2023 • 13:22 Комментировать (2)

Журналист из Нидерландов Лекс Ламмерс, который пишет для Gelderlander, высказался о ситуации Куинси Промеса.

Напомним, что Куинси Промес не отправился со «Спартаком» на зимние сборы. Это может быть связано с расследованием, которое в отношении игрока идёт в Нидерландах.

«Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления», - высказался Ламмерс, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков. Куинси Промес при этом делит первое место в рейтинге бомбардиров РПЛ – нидерландец наколотил 14 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес Лекс Ламмерс
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Комментарии (2)
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Ginlik
15 Января 2023 в 13:54
"Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления», - высказался Ламмерс
Типичный журналист с "железными яйцами" ... в своем рту.
rac531
15 Января 2023 в 13:35
Так этот шелкопер сам признает, что "Квинси официально не предъявлено обвинение")))) тот же самый sport24
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