​Нидерландский журналист: «Как подобает преступнику, Промес прячется в России»

Журналист из Нидерландов Лекс Ламмерс, который пишет для Gelderlander, высказался о ситуации Куинси Промеса.

Напомним, что Куинси Промес не отправился со «Спартаком» на зимние сборы. Это может быть связано с расследованием, которое в отношении игрока идёт в Нидерландах.

«Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления», - высказался Ламмерс, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков. Куинси Промес при этом делит первое место в рейтинге бомбардиров РПЛ – нидерландец наколотил 14 голов.