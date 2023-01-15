Мостовой считает, что Дзюбе не стоит переходить в «Торпедо»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Дзюбе точно не нужно бороться за выживание с «Торпедо». Другое дело, что если других вариантов нет… «Торпедо» в Москве, столичный клуб — можно и так заканчивать», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что столичным клуб может заключить с 34-летним нападающим трудовое соглашение, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, Дзюба является свободным агентом с ноября 2022 года после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор».