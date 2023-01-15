Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»

15 Января 2023 • 13:13 Комментировать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на слухи об Артёме Дзюбе. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 34-летний нападающий поедет за зимние сборы с московским «Торпедо».

«Если он выйдет на свой прежний уровень, то усилит «Торпедо». Время идёт, возможности не прибавляются. Всё будет зависеть от уровня его готовности. Можно иметь хороший потенциал и большой талант, но не будучи подготовленным, играть не сможешь», - высказался Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Артём Дзюба находится без клуба уже почти два с половиной месяца. В начале ноября российский форвард расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор», где он так и не заиграл.

Добавим, что «Торпедо» после первой части чемпионата России занимает последнее место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Гаджи Гаджиев Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Января
13:24 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к Хаджикадуничу
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Нидерландский журналист: «Как подобает преступнику, Промес прячется в России»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Дзюбе не стоит переходить в «Торпедо»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «У Дзюбы нет других вариантов, он подпишет контракт с «Торпедо»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Хаджикадунич попал в сферу интересов «Ювентуса»
12:40 · Россия. Премьер-лига
«Палмейрас» отказался от Клаудиньо
12:32 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о возможном переходе Тавареша и Дуарте в «Спартак»: Сейчас такие покупки опасны, лучше укреплять состав кем-нибудь из россиян
12:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко объяснил, почему «Спартак» не торопится приостанавливать контракт с Промесом
12:10 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Спартак» не взял Промеса в Эмираты, чтобы не рисковать
11:38 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» при Абаскале играет здорово, они способны выиграть золотые медали»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Переход Захаряна в «Челси» ещё возможен, у них разные позиции с Мудриком»
09:57 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» назвал состав на первый зимний сбор
09:01 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил о трансфере защитника сборной Узбекистана официально
08:41 · Россия. Премьер-лига
Кержаков ответил, есть ли у него предложения о работе тренером
Все новости
Рекомендуем