Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на слухи об Артёме Дзюбе. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 34-летний нападающий поедет за зимние сборы с московским «Торпедо».

«Если он выйдет на свой прежний уровень, то усилит «Торпедо». Время идёт, возможности не прибавляются. Всё будет зависеть от уровня его готовности. Можно иметь хороший потенциал и большой талант, но не будучи подготовленным, играть не сможешь», - высказался Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Артём Дзюба находится без клуба уже почти два с половиной месяца. В начале ноября российский форвард расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор», где он так и не заиграл.

Добавим, что «Торпедо» после первой части чемпионата России занимает последнее место в турнирной таблице.