Хомуха: «У Дзюбы нет других вариантов, он подпишет контракт с «Торпедо»

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха высказал мнение о возможном переходе форварда Артёма Дзюба в «Торпедо». Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий заключит контракт с «автозаводцами» до конца текущего сезона.

«Дзюбе ничего не остается делать, кроме как подписать контракт с «Торпедо». У него нет других вариантов», — заявил Хомуха «РБ Спорту».

По мнению эксперта, если у Дзюбы осталась мотивация играть, то за полгода он может проявить себя и перейти в более сильный клуб. Специалист признался, что не знает, сможет ли Дзюба помочь выбраться «Торпедо» из зоны вылета, но он точно усилит команду.

«Торпедо» занимает последнее место в чемпионате России, набрав 6 очков за 17 туров.