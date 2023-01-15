«Палмейрас» отказался от Клаудиньо

«Палмейрас» отказался от идеи приобрести полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По информации Goal, бразильский клуб планировал приобрести хавбека «сине-бело-голубых», но «Зенит» запросил слишком большую сумму за своего игрока.

Источник сообщает, что санкт-петербургский клуб готов был вести переговоры о потенциальном трансфере, если бы «Палмейрас» предложил за футболиста более 20 миллионов евро, но бразильцы посчитали эту сумму слишком завышенной.

В текущем сезоне 25-летний Клаудиньо провел 19 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 3 мяча и сделал 8 ассистов. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 18 млн евро.