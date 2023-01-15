Червиченко — о возможном переходе Тавареша и Дуарте в «Спартак»: Сейчас такие покупки опасны, лучше укреплять состав кем-нибудь из россиян

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о потенциальных новичках «красно-белых» Томаше Тавареше и Алексисе Дуарте. Ранее парагвайский клуб «Серро Портеньо» официально объявил об уходе Дуарте в «Спартак».

«Я о Тавареше ничего не знаю. Но «Спартак» уже столько ошибок наделал с трансферами… А в нынешних реалиях, когда любой легионер может встать и уйти, такие покупки особенно опасны», — приводит слова Червиченко «Плеймейкер».

По поводу прихода Дуарте, функционер заявил, что это «кот в мешке», отметив, что не каждому дано стать таким лидером, которым был Самуэль Жиго. По мнению Червиченко, «Спартаку» лучше усилить свой состав российскими футболистами.