Червиченко объяснил, почему «Спартак» не торопится приостанавливать контракт с Промесом

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова журналиста Василия Уткина, который заявил, что «красно-белые» должны приостановить контракт с Куинси Промесом. Напомним, 31-летний нидерландец подозревается в незаконном обороте наркотиков.

«Проблема в том, что «Спартак» в этом случае может потерять больше, чем сам Промес. Он же лидер, без него и другие будут играть менее ярко. Поэтому с приостановкой контракта не торопятся», — заявил Червиченко порталу «Плеймейкер».

При этом функционер считает, что никогда не поздно приостановить контракт с игроком, поэтому если он получит травму, то его сразу нужно выгонять из команды. По мнению бывшего президента «Спартака», не стоит платить огромные деньги такому «рискованному персонажу».