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Червиченко: «Спартак» не взял Промеса в Эмираты, чтобы не рисковать

15 Января 2023 • 12:10 Комментировать

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с нападающим «красно-белых» Куинси Промесом. Ранее стало известно, что 31-летнего нидерландца подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Руководство «Спартака» сообщило, что Промес попросил клуб не ехать на сборы с командой по личным причинам и заниматься индивидуально.

«Ну, конечно, ему надо работать по индивидуальному графику. Вообще, мало кто думал, что Куинси настолько углубленно-блатной парень. История с трупами, 400 килограммами кокаина — за такое реально могут выдать в Нидерланды», — приводит слова Червиченко «Плеймейкер».

По мнению функционера, именно по этой причине «Спартак» не взял Промеса на сборы в ОАЭ.

В текущем сезоне нападающий забил 17 мячей и записал на свой счет 7 голевых передач в 23 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Куинси Промес
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