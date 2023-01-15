Нападающий Артём Дзюба в ближайшее время может пополнить состав московского «Торпедо». Ранее сообщалось, что 34-летний форвард поедет на сборы вместе в «автозаводцами».

По сведениям «РБ Спорт», в клубе пока не приняли окончательное решение о подписании Дзюбы, но если оно будет принято в положительную сторону для футболиста, то нападающий отправится на медицинское обследование, а затем подпишет трудовой договор с «Торпедо». Отмечается, что контракт форварда с «черно-белыми» будет рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, в ноябре 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и является свободным агентом.