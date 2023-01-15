Кавазашвили: «Спартак» при Абаскале играет здорово, они способны выиграть золотые медали»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» побороться за чемпионство в РПЛ во второй части сезона.

«Я убежден, что нынешний состав команды способен бороться с «Зенитом» за чемпионство. Главное, чтобы все были здоровы. Сейчас «Спартак» при Абаскале играет здорово, они способны выиграть золотые медали», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

По мнению эксперта, интрига в чемпионате жива, осталось лишь дождаться, что же придумает Абаскаль на вторую часть сезона.

После 17 туров столичный клуб идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.