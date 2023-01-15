«Зенит» назвал состав на первый зимний сбор

Петербургский «Зенит» отправился на первый зимний сбор в Катар. Об этом отрапортовала пресс-служба «сине-бело-голубых». В делегацию вошли 27 футболистов.

Голкиперы: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин, Давид Бязров.

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Владислав Саусь, Евгений Ким, Данила Козлов.

Форварды: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

Первый сбор пройдет с 15 по 28 января. Соперники по товарищеским матчам пока неизвестны.

Первую половину сезона «Зенит» завершил на первом месте в турнирной таблице. После 17 туров подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на шесть баллов.