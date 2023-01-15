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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков ответил, есть ли у него предложения о работе тренером

15 Января 2023 • 08:41 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне футбольный тренер Александр Кержаков заявил, что пока не получал предложений о трудоустройстве.

«Были ли у меня недавно предложения возглавить какой-либо клуб? Нет, предложений пока не поступало», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Пари НН». Под руководством Александра нижегородский коллектив финишировал на 11-месте в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к тренеру со стороны «Сочи» и казанского «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков
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