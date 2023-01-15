Дьяков советует Баринову перейти в «Бешикташ»

Бывший игрок турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков поделился мнением о потенциальном переезде полузащитника Дмитрия Баринова в московский «Локомотив». Интерес к игроку сборной России проявляет стамбульский «Бешикташ».

«Баринов сможет закрепиться в турецком чемпионате, он хорошо квалифицированный футболист. Этот переход может стать шагом вперед. Поэтому пускай Дмитрий попробует свои силы в Европе», - приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Контракт Дмитрия с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферный ценник – девять миллионов евро. В текущем сезоне Баринов сыграл 20 поединков, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.