Глушаков: «Есть предложение от клуба РПЛ»

Экс-футболист московского «Спартака» и подмосковных «Химок» Денис Глушаков поведал о том, где может продолжить карьеру. 9 января полузащитник получил статус свободного агента.

«Когда решится с клубом, скажу. Возможно, что решится на следующей неделе. Сейчас есть предложение от клуба РПЛ», - передает слова 35-летнего полузащитник ТАСС.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Глушаков принял участие в 14 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.

В настоящий момент чемпионат России на зимней паузе. Матчи турнира возобновятся в начале марта.