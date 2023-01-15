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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ходоровский рассказал о перестановках в руководящем составе московского «Торпедо»

15 Января 2023 • 03:40 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Перемены в руководстве московского «Торпедо», о них рассказал исполняющий обязанности совета директоров автозаводцев Анатолий Ходоровский. По его словам, руководство клуба покинул Сергей Менжинский, это случилось в силу неких финансовых обстоятельств.

- 30 декабря я объяснил сотрудникам клуба ту ситуацию, которая у нас складывается: по регуляторно-финансовым требованиям Сергей Юрьевич Менжинский ушел из состава совета директоров «Торпедо», в настоящее время и. о. председателя совета директоров являюсь я, - цитирует слова Ходоровского «Спорт-Экспресс»

Российский чемпионат возобновится для «Торпедо» пятого марта. В этот день команда сыграет на выезде с «Краснодаром». Сейчас команда занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сергей Менжинский Анатолий Ходоровский
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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