Дьяков не видит перспективы интриги в российском чемпионате

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков не верит в то, что кто-либо сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. После семнадцати туров «Зенит» проиграл лишь один раз и заручился шестиочковым преимуществом над конкурентами. Дьяков считает, что это слишком серьезное преимущество.

- У нас же играет один «Зенит», и очень маловероятно, что кто‑то сможет составить ему конкуренцию в борьбе за чемпионство. Наш чемпионат сейчас оставляет желать лучшего, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат по футболу, напомним, возобновится третьего марта.