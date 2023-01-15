Орлов высоко ценит Глушакова: «Для России это - игрок»

Известный специалист Геннадий Орлов высоко ценит бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, который недавно расстался с «Химками» и теперь, по самой свежей информации, должен подписать контракт с другим клубом РПЛ. Орлов высоко ценит Глушакова, призвав потенциально заинтересованные клубы поскорее заручиться его услугами.

- Денис Глушаков — человек, который может создать голевую ситуацию и сам забить гол. Глушаков доказал в московском «Спартаке». Где бы он ни был, он — игрок. Для России это игрок! - цитирует слова Орлова Sport24.ru.