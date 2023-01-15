Терлецкий: «Дзюба отправился в Турцию на сбор с «Торпедо»

Российский журналист Севастиан Терлецкий сообщает, что 34-летний форвард Артём Дзюба, который в данный момент находится без работы, отправился в Турцию на сбор с аутсайдером РПЛ – московским «Торпедо». По слухам, в нападающем заинтересован президент «автозаводцев» Илья Геркус.

Напомним, что «Торпедо» идёт на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ всего лишь с шестью очками. У команды в первой половине сезона были большие проблемы с реализацией моментов, на что неоднократно указывал их наставник Андрей Талалаев.

В первом матче после возобновления РПЛ «чёрно-белые» в гостях встретятся с «Краснодаром».