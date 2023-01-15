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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терлецкий: «Дзюба отправился в Турцию на сбор с «Торпедо»

15 Января 2023 • 00:37 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Российский журналист Севастиан Терлецкий сообщает, что 34-летний форвард Артём Дзюба, который в данный момент находится без работы, отправился в Турцию на сбор с аутсайдером РПЛ – московским «Торпедо». По слухам, в нападающем заинтересован президент «автозаводцев» Илья Геркус.

Напомним, что «Торпедо» идёт на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ всего лишь с шестью очками. У команды в первой половине сезона были большие проблемы с реализацией моментов, на что неоднократно указывал их наставник Андрей Талалаев.

В первом матче после возобновления РПЛ «чёрно-белые» в гостях встретятся с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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