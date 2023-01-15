Газинский: «Сборы - это как фундамент»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал о своем отношении к тренировочным сборам, но считает их фундаментом успешных выступлений в ходе сезона. «Урал» проведет три тренировочных сбора до возобновления сезона - вполне привычное количество для команд российского чемпионата.

- Выполнили все задания, которые нам дал тренерский штаб. В программе был и тренажерный зал, и беговая работа. Нас ждут три сбора, а это фундамент, который нужно в ходе подготовки заложить, - сообщает слова Газинского телеканал «Матч ТВ».

Российский чемпионат для «Урала» возобновится четвертого марта гостевым матчем со «Спартаком».