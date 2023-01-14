Юран вспомнил о том, как «Локомотив» отпустил Кварацхелию

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал тот факт, что несколько лет тому назад московский «Локомотив» отпустил Хвичу Кварацхелию в казанский «Рубин». Напомним, что на данный момент грузина многие эксперты называют самым лучшим игроком в чемпионате Италии, он регулярно забивает и ассистирует в составе «Наполи» - лидера Серии А.

«Юрий Палыч хотел сохранить его, а руководство выступило против? Руководство — это бич у нас», - цитирует Юрана «Чемпионат». Он добавил, что очень жаль, когда руководство лезет в спортивную составляющую команды.

Напомним, в 2019 году 18-летний Кварацхелия сыграл несколько игр за «железнодорожников», но московский клуб после отдал игрока в «Рубин», где и начался его взлёт на вершину. После «Рубина» грузин транзитом через батумское «Динамо» оказался в «Наполи».