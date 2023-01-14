Кобелев: «Сборной России надо играть, но с кем?»

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по поводу того, что сборной России в 2023 году будет достаточно сыграть пять товарищеских матчей. Такая информация появилась в планах национальной российской команды.

«Надо играть, надо ребятам собираться вместе. Но другой вопрос — где и с кем нам играть? И что из этого извлекать? А главное, кто с нами захочет играть? Это не совсем понятно», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в 2022 году россияне из-за политических причин сыграли лишь три товарищеских матча. Один из них завершился победой – 2:1 над командой Кыргызстана. А со сборными Таджикистана и Узбекистана подопечные Валерия Карпина сыграли в нулевые ничьи.