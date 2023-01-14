Силкин заявил, что сборной России в 2023 году вполне достаточно пяти матчей

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что сборной России в наступившем году вполне достаточно будет сыграть пять матчей, особенно в текущих реалиях.

«Пять матчей за год – этого достаточно для сборной России. Вы же понимаете, что не все могут согласиться на игры», - цитирует Силкина «Чемпионат».

Напомним, из-за политической ситуации сборная России не играла в 2022 году официальные матчи. Всего россияне сыграли в прошедшем году три матча – со сборными Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Первого соперника удалось победить – 2:1, а вот с двумя вторыми подопечные Валерия Карпина сыграли по нулям.