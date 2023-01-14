Бояринцев: «Джикия мог бы играть в Серии А»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился мнением о том, смог бы защитник «Спартака» Георгий Джикия заиграть в Серии А.

«Не знаю, как насчет топ‑клубов, но думаю, Георгий мог бы играть в Серии А. По поводу итальянских топ‑команд сложно сказать: это надо Джикии туда попасть, и тогда можно будет оценивать», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний капитан «Спартака» принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.