В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Севильи» к Сычевому

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе к экс-игроку команды Владимиру Сычевому со стороны «Севильи». Напомним, 26-летний форвард этой зимой перебрался в «Крылья Советов».

«Ни одного официального предложения по Сычевому не было, кроме «Крыльев Советов». Никаких неформальных, личных разговоров не было. Ничего официального. Ни от одного клуба, кроме «Крыльев», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

Ранее представитель «Севильи» заявил, что фамилия Сычевого нигде не фигурировала, поэтому он ничего не знает про интерес его команды к российскому нападающему.