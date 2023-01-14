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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин оценил селекцию «Краснодара» после трансфера Боржеса

14 Января 2023 • 18:11 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о трансфере Кади Боржеса в «Краснодар».

«Можно сказать только то, что у Галицкого плохо работает академия, если он покупает иностранцев. В нынешнее время покупать иностранцев, не участвуя в еврокубках — не совсем правильно», — приводит слова экс-форварда «Аякса» и «Локомотива» Vprognoze.ru.

Тем не менее, по мнению Булыкина, изначальная идея основателя «быков» была прекрасной. Также эксперт отметил, что конечные решения по селекции должно принимать именно руководство клуба.

Напомним, что 14 января было объявлено о трансфере полузащитника «Карабаха» Кади Боржеса в клуб РПЛ. За бразильца «Краснодар» заплатил около двух миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Булыкин Сергей Галицкий Кади Боржес
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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