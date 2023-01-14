Санкт-петербургский «Зенит» предлагал нападающему Артёму Дзюбе новый контракт минувшим летом.

По сведениям Sport24, «сине-бело-голубые» предлагали 34-летнему форварду зарплату около двух миллионов евро в год с учетом бонусов, но игрок ответил отказом. Помимо этого, Дзюба отказал клубу из Саудовской Аравии, который давал три млн евро в год.

Источник отмечает, что нападающий не был заинтересован в деньгах, он искал для себя новый вызов.

Напомним, летом Дзюба покинул «Зенит» и перешел на правах свободного агента в турецкий клуб «Адана Демирспор», с которым расторг контракт в ноябре.