Керимов уверен, что Баринов усилит «Бешикташ»

Футбольный комментатор Эльвин Керимов высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Бешикташ» может побороться в этом сезоне за еврокубки и в следующем тоже. В «Локомотиве» это нереально будет сделать. Если у Баринова есть желание поиграть в Турции, то почему бы и не перейти», — цитирует Керимова «РБ Спорт».

По словам эксперта, «Бешикташ» является амбициозным клубом, который будет усиливать свой состав этой зимой. Керимов отметил, что позиция опорного полузащитника является самой проблемной в команде, поэтому Баринов точно ее усилит.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист.