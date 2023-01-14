Салихова назвала свой самый успешный и самый провальный трансфер в «Спартаке»

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о самом удачном и самом провальном её трансфере.

«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею. Самый неудачный — Газизов», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Супруга Федуна отметила, что если брать футболистов, то лучшим ее трансфером является Виктор Мозес. Помимо этого, у нее большие надежды на Данила Пруцева.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.