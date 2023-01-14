Глушаков высказался о предложении Озбилиза перейти в чемпионат Армении

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на слова бывшего одноклубника Араза Озбилиза, который пригласил его играть в чемпионат Армении.

«Озбилиз приглашал играть в Армению? Да, в шутку общались с ним на эту тему (смеется). Араз пригласил меня, а я ему сказал: «Ты мне шашлыки пожаришь и люля? Какие задачи у вас?» — заявил Глушаков «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Озбилиз выступал вместе с Глушаковым в «Спартаке» с 2013 по 2016 год. Ранее 35-летний Глушаков покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента, а 32-летний Озбилиз не стал продлевать контракт с «Пюником», который истек в конце 2022 года.