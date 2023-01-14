Озбилиз: «Я сказал Глушакову приходить в Армению, но он, наверное, ещё не готов»

Экс-игрок «Спартака» Араз Озбилиз рассказал, что приглашал бывшего одноклубника Дениса Глушакова в чемпионат Армении.

«Я сказал Глушакову приходить в Армению. Но он, наверное, еще не готов. Честно, я думаю, что здесь условия не как в РПЛ. Поэтому он еще думает», — приводит слова Озбилиза «Спорт-Экспресс».

Напомним, Озбилиз защищал цвета московского «Спартака» с 2013 по 2016 год, а Глушаков выступал за «красно-белых» с 2013 по 2019 год.

Ранее 35-летний Глушаков покинул «Химки» на правах свободного агента, за которые играл с октября 2020 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.