Шикунов считает, что в следующем сезоне «Сочи» будет бороться за медали в РПЛ

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Уверен, что за сборы и во второй части сезона Бердыев слепит в «Сочи» серьезную команду. Тем более там есть ребята, с которыми он уже работал, прекрасно знает их возможности. Маргасов, Нобоа, Джанаев», — передает слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, если за весенний отрезок Бердыев сможет создать боеспособную команду, то уже в следующем сезоне «Сочи» будет вести борьбу за медали.

После 17 туров сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.