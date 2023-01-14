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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шикунов считает, что в следующем сезоне «Сочи» будет бороться за медали в РПЛ

14 Января 2023 • 16:34 Комментировать

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Уверен, что за сборы и во второй части сезона Бердыев слепит в «Сочи» серьезную команду. Тем более там есть ребята, с которыми он уже работал, прекрасно знает их возможности. Маргасов, Нобоа, Джанаев», — передает слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, если за весенний отрезок Бердыев сможет создать боеспособную команду, то уже в следующем сезоне «Сочи» будет вести борьбу за медали.

После 17 туров сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сослан Джанаев Кристиан Нобоа Александр Шикунов Тимофей Маргасов Сочи
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