Озбилиз высказался о возможном возвращении в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Араз Озбилиз ответил на вопрос о возможном возвращении в стан «красно-белых». Ранее 32-летний нападающий покинул «Пюник» и стал свободным агентом.

«Возможное возвращение в «Спартак»? Нет. С этим тяжело, конечно. Хочу остаться в Армении. Скоро вы узнаете, где я буду играть. Здесь семья. Хочу помогать футболу», — приводит слова Озбилиза «Спорт-Экспресс».

Напомним, футболист защищал цвета московского «Спартака» с 2013 по 2016 год.

В текущем сезоне Озбилиз принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 150 тысяч евро.