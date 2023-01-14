Мостовой заявил, что хочет получить тренерскую лицензию

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой признался, что хотел бы получить лицензию тренера.

«В свое время я не мог получить тренерскую лицензию, потому что жил за границей. Сейчас хотелось бы получить тренерскую лицензию», — цитирует Мостового портал «Чемпионат».

По словам эксперта, он хочет быть полезным российскому футболу, возможно, не только в качестве тренера,

Напомним, 54-летний бывший футболист во втором сезоне Медийной футбольной лиги был главным тренером клуба «Fight Nights», с которым занял последнее место в группе Б, одержав всего две победы в восьми матчах.