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Радченко: «Если бы Сычевой перешёл в «Зенит», то сидел бы на скамейке запасных»

14 Января 2023 • 15:13 Комментировать

Тренер клубной академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого в санкт-петербургский клуб.

«С нападающими у «Зенита» все в порядке. На данный момент Сычевому очень сложно было бы конкурировать. Он бы оставался на скамейке запасных», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что в трудовом соглашении Сычевого с «Крыльями Советов» прописана сумма отступных для «Зенита», которая составляет 200 миллионов рублей.

По мнению специалиста, эта новость является полным бредом, потому что за такие деньги никто не купит Сычевого.

В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Дмитрий Радченко Владимир Сычевой
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