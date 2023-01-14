«Бешикташ» может снова попытаться приобрести Баринова у «Локомотива» летом

Переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ» под угрозой срыва. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» не хотят отпускать своего капитана в текущее трансферное окно.

По сведениям «Спорт-Экспресса», турецкий клуб готов вернуться к переговорам с «Локомотивом» летом, если этой зимой не удастся договориться с «красно-зелеными».

Стоит отметить, что «Бешикташ» мог бы приобрести права на Баринова без переговоров с «Локомотив», заплатив сумму отступных в размере 15 миллионов евро, но турки готовы потратить на хавбека не более 5 млн.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист.