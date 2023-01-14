Руководство «Локомотива» не хочет отпускать своего капитана Дмитрия Баринова в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

По информации издания «Спорт-Экспресс», сам футболист готов рассмотреть предложение от турецкого клуба, но «железнодорожники» не планируют расставаться с игроком зимой.

Отмечается, что переход Баринова все еще может состояться, если «Бешикташ» заплатит сумму отступных за хавбека, которая прописана в его договоре с «Локомотивом». Эта сумма составляет 15 миллионов евро, но турецкий клуб готов потратить на футболиста не более 5 млн.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провел 20 матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.