Сёмин оценил план сборной России на 2023 год

Бывший наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением о планах сборной России на нынешний год. Появилась информация, что национальная команда запланировала пять контрольных поединков.

«РФС представили график матчей сборной, исходя из реальной ситуации. Это все проработано и согласовано с Карпиным. Самое главное - набрать эти пять запланированных матчей», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении России от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов. В связи с этим в РФС начали задумываться о переходе в АФК.