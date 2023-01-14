Игрок «Динамо» Сулаквелидзе заинтересован в переходе в «ДАК 1904»

Полузащитник «Динамо» Георгий Сулаквелидзе высказался о возможном переходе в «ДАК 1904». Ранее сообщалось, что словацкий клуб заинтересован в услугах хавбека.

«Конечно, было бы тебе интересно попробовать свои силы в чемпионате Словакии, как и любому другому футболисту воспользоваться этой возможностью», — приводит слова Сулаквелидзе Sport24.

Футболист отметил, что готов уйти и в аренду, и на постоянной основе, все будет зависеть от переговоров между клубами.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие лишь в одной игре за главную команду, в которой провел на поле 57 минут. Трансферная стоимость Сулаквелидзе оценивается в 225 тысяч евро.