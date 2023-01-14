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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Бешикташе» подтвердили запрос по трансферу Баринова

14 Января 2023 • 12:58 Комментировать

Футбольный функционер Сейчун Казанчи, который занимает пост генерального директора стамбульского «Бешикташа», подтвердил информацию о намерении подписать полузащитника сборной России и «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Бешикташ» сделал официальный запрос на проведение трансфера Баринова. «Бешикташ» рассматривает оба варианта: как с полноценным трансфером, так и арендой футболиста», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает 26-летнего россиянина в девять миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне РПЛ на счету Дмитрия гол и результативный пас в 16 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023 Сейчун Казанчи
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