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В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Сычевому

14 Января 2023 • 12:47 Комментировать
Жирона
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Севилья
Через 3 ч. 38 мин.

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес ответил на вопрос об интересе к форварду «Крыльев Советов» Владимиру Сычевому. Ранее сообщалось, что испанский клуб следил за нападающим до его перехода в самарский клуб.

«Интерес к Сычевому? Клуб никогда не говорит о трансферном рынке и интересе к игрокам. У меня нет никакой информации об этом. Это имя не упоминалось в местной прессе», — приводит слова Гомеса «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний футболист перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» текущей зимой. На счету Сычевого 17 забитых мячей и две результативные передачи в 19 матчах в сезоне-2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Севилья Хесус Гомес Владимир Сычевой
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