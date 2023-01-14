В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Сычевому

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес ответил на вопрос об интересе к форварду «Крыльев Советов» Владимиру Сычевому. Ранее сообщалось, что испанский клуб следил за нападающим до его перехода в самарский клуб.

«Интерес к Сычевому? Клуб никогда не говорит о трансферном рынке и интересе к игрокам. У меня нет никакой информации об этом. Это имя не упоминалось в местной прессе», — приводит слова Гомеса «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний футболист перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» текущей зимой. На счету Сычевого 17 забитых мячей и две результативные передачи в 19 матчах в сезоне-2022/23.