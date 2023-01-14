Камано: «Локомотив» вернётся с новыми силами, чтобы выбираться из сложившейся ситуации»

Гвинейский легионер московского «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о подготовке к возобновлению сезона Российской премьер-лиги.

«Рады вернуться в строй, рады вернуться в работу. Все это мы переживем. Нужно будет возвращаться в чемпионат с новыми силами, чтобы выбираться из сложившейся ситуации и идти вверх», - приводит слова нападающего пресс-служба «железнодорожников».

После 17 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 13 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. На счету 26-летнего Камано два забитых мяча и один ассист в 16 поединках Премьер-лиги.