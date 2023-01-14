«Локомотив» получил запрос по трансферу Баринова

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы хавбека московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, поведал о том, что «железнодорожники» получили запрос на трансфер игрока от стамбульского «Бешикташа».

«Локомотив» получил запрос. Дмитрий на все готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества. «Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа», - приводит слова агента ТАСС.

26-летний полузащитник связан контрактными обязательствами с «Локомотивом» до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Дмитрий сыграл 16 матчей в РПЛ, забил гол и сделал ассист.