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Камано: «Надеюсь, Пиняев поможет «Локомотиву»

14 Января 2023 • 12:08 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано ответил на вопрос, какие впечатления на него производит новичок команды Сергея Пиняев.

«Хороший игрок. Быстрый, с хорошей техникой. Надеюсь, он нам поможет в предстоящих матчах. Добро пожаловать!» — заявил Камано на официальном YouTube-канале «железнодорожников».

Помимо этого, 26-летний игрок прокомментировал слова своего одноклубника Дмитрия Баринова, который признался, что соскучился по интенсивным нагрузкам.

Баринов — рабочая машина, который выкладывается на тренировках и в матчах, необходимо брать пример с него, сказал Камано.

Напомним, 18-летний Пиняев перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» текущей зимой. На счету нападающего 4 гола и 3 ассиста в 15 играх сезона-2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов Франсуа Камано Сергей Пиняев
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