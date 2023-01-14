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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыт план сборной России на 2023 год

14 Января 2023 • 11:42 Комментировать

Журналистам ТАСС стали известны предварительные планы национальной сборной России на 2023 год. Подопечные Валерия Карпина могут провести пять товарищеских поединков.

У сборной намечены пять тренировочных сборов. Сроки, в которые команда может сыграть спарринги, следующие: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября, с 19 по 22 ноября.

Сборная России был отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В прошлом году команда Карпина провела три товарищеские встречи. Россияне победили Кыргызстан (2:1), а с командами Таджикистана и Узбекистана расписали ничьи со счетом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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